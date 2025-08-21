يواصل منتخب مصر الأول لكرة السلة استعداداته لمواجهة قوية أمام نظيره الكاميروني، والمقرر إقامتها اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة السلة "الأفروباسكت"، المقامة حاليًا في أنجولا.

وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في ربع النهائي مباشرة بعدما تصدروا جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، ليصطدموا بالمنتخب الكاميروني الذي تأهل بدوره عقب فوزه في ثمن النهائي على الكونغو الديمقراطية بنتيجة (77–68).

وتنطلق المباراة بين مصر والكاميرون في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على صالة البطولة بأنجولا، حيث يسعى المنتخب الوطني لمواصلة مشواره القوي نحو المربع الذهبي.

وسيتم إذاعة اللقاء مباشرة على قناة بى ان سبورت 9 HD.

وتضم قائمة المنتخب الوطني لهذه المواجهة كلا من: عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبوشوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، وأحمد أبوالعلا.