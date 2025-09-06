المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل منتخب مصر الثاني.. النني وأفشة أساسيان.. ومهاجم وحيد في ودية تونس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:05 م 06/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، التشكيل الرسمي لمواجهة تونس الودية والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت.

يعد هذا الظهور الأول لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ودية مصر وتونس في الثامنة مساء اليوم في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.

ويضم منتخب مصر الثاني مجموعة من اللاعبين المحليين، بجانب الثنائي المحترف في الإمارات وقطر وهما محمد النني وأكرم توفيق.

حلمي طولان: حاولنا إقناع هيثم حسن بالانضمام لمنتخب مصر الثاني

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني في ودية تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود رزق - محمود حمدي الونش - عمر جابر

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد النني - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية

خط الهجوم: مروان حمدي

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

كانت قرعة كأس العرب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبر

حلمي طولان النني مصر وتونس أفشة منتخب مصر الثاني منتخب مصر المشارك في كأس العرب

