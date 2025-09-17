كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن المنتخب المغربي للمحليين سيخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب مصر الثاني، في إطار استعدادات الطرفين لبطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر.

ومن المنتظر أن تُقام النسخة المقبلة من كأس العرب في قطر، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن المواجهة الودية بين المنتخبين ستُقام في المغرب، ضمن التحضيرات النهائية قبل انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن تكون هذه المباراة جزءًا من بطولة ودية ثلاثية، تجمع بين منتخبات مصر والمغرب والبحرين، وتُقام في المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكان من المخطط أن يخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين في العاصمة المنامة، يومي 9 و13 أكتوبر.

وكان منتخب مصر الثاني قد خاض مباراتين وديتين في وقت سابق أمام نظيره التونسي، حيث فاز في الأولى بنتيجة 1-0، وفي الثانية بنتيجة 3-0.