للإعلان معنا سياسة الخصوصية
استعدادًا لكأس العرب.. منتخب مصر يواجه المغرب والبحرين وديًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:10 م 24/09/2025 تعديل في 25/09/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، على المباريات الودية التي سيخوضها منتخب مصر المشارك في كأس العرب، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر.

وتقرر تشكيل فريق لمنتخب مصر تمهيدًا للمشاركة في منافسات كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ويتولى حلمي طولان القيادة الفنية للفراعنة في مهمتهم العربية.

منتخب مصر يستعد لكأس العرب

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، على خوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهتين وديتين أمام المغرب يوم 9 أكتوبر والبحرين يوم 12 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة للظهور بشكل مميز في المسابقة المرتقبة.

وكشف اتحاد الكرة، عن تولي أيمن حافظ المدير الإداري لمنتخب مصر، مهمة إنهاء إجراءات سفر الفريق إلي المغرب، على أن يكون ذلك تحت إشراف أحمد حسن مدير المنتخب.

رؤية حلمي طولان

أكد حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، أن تجربتي المغرب والبحرين مهمتان للفريق، وذلك عقب نجاح المعسكر الأول الذي تخلله مباراتان أمام تونس انتهتا بفوز مصر وسط أداء مميز.

وأضاف طولان أن برنامج الإعداد الموضوع للمنتخب يسير وفق ما تم إعداده سلفًا بنجاح في ظل الدعم الذي يلقاه الفريق، من اتحاد الكرة تحت رئاسة هاني أبوريدة.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر، أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، نجح في توفير مباراتين أمام الجزائر بمصر في أجندة نوفمبر المقبل وهو بمثابة أفضل إعداد للبطولة.

وأكد طولان على أن باب المنتخب سيظل مفتوحًا أمام جميع اللاعبين في مصر مشيدًا بانضباط والتزام اللاعبين في المعسكر، خاصة وأن عدد كبير منهم يملك خبرات دولية مميزة.

وأتم المدير الفني للمنتخب، أن الجهاز الفني يتابع كافة مباريات الدوري الممتاز، من أجل الاطمئنان على العناصر التي كانت موجودة، بالإضافة إلى مواصلة البحث عن اكتشاف أخرى جديدة تحسبًا لجميع الظروف.

مصر
مصر
حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب

