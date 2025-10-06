المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول في المغرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:55 م 06/10/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

أدى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مرانه الأول في المغرب عقب وصوله، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام المغرب والبحرين.

ويضرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مواجهتين وديتين أمام المغرب يوم التاسع من أكتوبر، بينما يلتقي بنظيره البحرين في الـ12 من الشهر ذاته.

منتخب مصر يستعد لكأس العرب

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدرب حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويعد معسكر أكتوبر هو الثاني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بعد التجمع الأول الذي أقيم في الإسماعيلية وتخلله مواجهتين وديتين أمام تونس.

ويغيب محمد النني عن التواجد في معسكر منتخب مصر الثاني، نظرًا للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الجزيرة بالدوري الإماراتي.

واختار حلمي طولان مجموعة من الأسماء للتواجد في معسكر أكتوبر، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

 

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني منتخب مصر المشارك في كأس العرب

