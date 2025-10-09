يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب المغرب، في إطار التحضيرات الجارية للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر.

ويواصل المنتخب المصري معسكره الحالي في المغرب، والذي يشهد سلسلة من المباريات الودية بمشاركة منتخبي المغرب والبحرين، ضمن خطة الجهاز الفني لزيادة الانسجام والجاهزية قبل انطلاق البطولة.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر 2025.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.

موعد مباراة مصر والمغرب الودية اليوم

تقام المباراة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تُنقل المباراة مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت 1 (ON Sport 1).