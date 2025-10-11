اختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا.

ويلتقي منتخب مصر في الثامنة من مساء غدٍ الأحد مع البحرين، وذلك ضمن معسكره المقام بالمغرب.

وشهد مران المنتخب أجواءً من الحماس بين اللاعبين، حيث اكتفى الجهاز الفني بتدريب خفيف.

وكان منتخب مصر خاض مباراة ودية ضد المغرب وخسرها بنتيجة 2-0.

في مباراة لم تذع.. منتخب مصر الثاني يخسر وديًا أمام المغرب استعدادًا لكأس العرب

ويأتي ذلك في إطار تحضيرات منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة كأس العرب اسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء مويتانيا والكويت.