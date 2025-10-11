المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تدريب خفيف وأجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لودية البحرين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:52 م 11/10/2025
منتخب مصر المشارك في كأس العرب

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

اختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا.

ويلتقي منتخب مصر في الثامنة من مساء غدٍ الأحد مع البحرين، وذلك ضمن معسكره المقام بالمغرب.

وشهد مران المنتخب أجواءً من الحماس بين اللاعبين، حيث اكتفى الجهاز الفني بتدريب خفيف.

وكان منتخب مصر خاض مباراة ودية ضد المغرب وخسرها بنتيجة 2-0.

في مباراة لم تذع.. منتخب مصر الثاني يخسر وديًا أمام المغرب استعدادًا لكأس العرب

ويأتي ذلك في إطار تحضيرات منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة كأس العرب اسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء مويتانيا والكويت.

 

 

منتخب مصر البحرين المغرب حلمي طولان كأس العرب

أخبار تهمك

