خسر منتخب مصر الثاني بنتيجة 2-0 أمام المغرب، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وأقيمت مباراة مصر والمغرب، على ملعب البشير بالمحمدية في المغرب.

وسجل هدفي المغربي، الثنائي أمين زحزوح، ومحمود بنتايك في شباك منتخب مصر.

ولعب منتخب مصر بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد سامي - محمود حمدي الونش - كريم حافظ

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - مروان حمدي - مصطفى شلبي.

ويواصل المنتخب المصري معسكره الحالي في المغرب، والذي يشهد سلسلة من المباريات الودية بمشاركة منتخبي المغرب والبحرين، ضمن خطة الجهاز الفني لزيادة الانسجام والجاهزية قبل انطلاق البطولة.

ويستعد منتخبا مصر والمغرب، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.