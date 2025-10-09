المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
التشيك

التشيك

0 0
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 3
19:00
الجزائر

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 2
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

3 1
19:00
ناميبيا

ناميبيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

1 0
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

في مباراة لم تذع.. منتخب مصر الثاني يخسر وديًا أمام المغرب استعدادًا لكأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:47 م 09/10/2025
مصر ضد المغرب

مصر ضد المغرب

خسر منتخب مصر الثاني بنتيجة 2-0 أمام المغرب، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وأقيمت مباراة مصر والمغرب، على ملعب البشير بالمحمدية في المغرب.

وسجل هدفي المغربي، الثنائي أمين زحزوح، ومحمود بنتايك في شباك منتخب مصر.

ولعب منتخب مصر بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد سامي - محمود حمدي الونش - كريم حافظ

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - مروان حمدي - مصطفى شلبي.

ويواصل المنتخب المصري معسكره الحالي في المغرب، والذي يشهد سلسلة من المباريات الودية بمشاركة منتخبي المغرب والبحرين، ضمن خطة الجهاز الفني لزيادة الانسجام والجاهزية قبل انطلاق البطولة.

ويستعد منتخبا مصر والمغرب، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.

المغرب كأس العرب منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg