أحمد حسن: هدفنا التتويج بكأس العرب.. وفيفا أزعجنا بمباريات بيراميدز خلال البطولة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:34 م 11/10/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني، أن هدفهم التتويج بلقب بطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال أحمد حسن عبر قناة أون سبورت1: "واجهنا منتخب المغرب، وقدمنا مباراة قوية وهو يضم 10 محترفين بين صفوفه".

وأضاف: "التجربة كانت مفيدة للغاية لنا، وبشكل عام المعسكر جيد ونستعد بشكل قوي لأننا سنلعب باسم مصر في بطولة مهمة".

وتابع: "حلمي طولان ضم لاعبين لاعبين كبار ولديهم خبرات كبيرة، وكل لاعب منهم خاض 40 أو 50 مباراة دولية، وإن شاء الله ننافس على اللقب".

وأوضح: "هناك أمر مزعج لنا، وهو أن فيفا وضع مباراتين لمنتخب مصر، أثناء خوض بيراميدز بطولة إنتركونتيننتال، وكل الفرق العربية التي ستشارك في البطولة ستلعب بمنتخبها الأول، عدا مصر وتونس والجزائر، بطولة قوية وصعبة، وأرباحها كبيرة".

وأتم: "هاني أبو ريدة طالبنا بالتتويج بلقب كأس العرب، لأن العائد المادي لها كبير جدا".

ويقود حلمي طولان، منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب 2025، حيث يضم اللاعبين الذين لم ينضموا إلى المنتخب الأول.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة، بجوار كل من، الأردن، والإمارات، وموريتانيا أو الكويت.

كأس العرب بيراميدز إنتركونتيننتال منتخب مصر الثاني

