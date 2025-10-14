اختيار ثلاثي مصري بين حكام كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العرب 2025.

وتقام كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وتم اختيار 3 حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العرب 2025، وهم أمين عمر (حكم ساحة)، ومحمود أبو الرجال وتوفيق طلب (حكمان مساعدان).

ووفقا لما ذكره فيفا عبر موقعه الرسمي، فمن المقرر أن يخضع الحكام المختارون لمراقبة عن كثب قبل انطلاق البطولة وخلالها من قبل مجموعة من الاختصاصيين الفنيين، لضمان توفير أفضل مستوى من التحضير والدعم للحكام.

وتشرك مصر بالمنتخب الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025، التي تضم أيضا الأردن والإمارات والفائز في الدور التمهيدي من الكويت وموريتانيا.

