للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

اختيار ثلاثي مصري بين حكام كأس العرب

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

02:52 م 14/10/2025
أمين عمر

أمين عمر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العرب 2025.

وتقام كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وتم اختيار 3 حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العرب 2025، وهم أمين عمر (حكم ساحة)، ومحمود أبو الرجال وتوفيق طلب (حكمان مساعدان).

ووفقا لما ذكره فيفا عبر موقعه الرسمي، فمن المقرر أن يخضع الحكام المختارون لمراقبة عن كثب قبل انطلاق البطولة وخلالها من قبل مجموعة من الاختصاصيين الفنيين، لضمان توفير أفضل مستوى من التحضير والدعم للحكام.

وتشرك مصر بالمنتخب الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025، التي تضم أيضا الأردن والإمارات والفائز في الدور التمهيدي من الكويت وموريتانيا.

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر كأس العرب أمين عمر

أخبار تهمك

التعليقات

