هاجم حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، رابطة الأندية بسبب عدم احترام مواعيد تجمع المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "من الواضح أن هناك عدم احترام واهتمام من قبل رابطة الأندية تجاه منتخب مصر الثاني، قدمنا لرابطة الأندية برنامج كامل ومن المفترض أن تراعي هذا المنتخب المشارك باسم مصر".

وأضاف: "أعتقد أن الدوريات على مستوى العالم هي إعداد للمنتخبات، والدوريات تمثلها أندية والمنتخبات تمثلها بلاد وبالتالي نلعب باسم مصر، والاهتمام من المفترض أن يكون للمنتخبات".

وأكمل: "عندما يرسل المدير الفني برنامجه ويتم الموافقة عليه من قبل الرابطة وبعدها يتم لحس هذا الاتفاق ويضرب برنامج المنتخب عرض الحائط يكون هذا الكلام غير مضبوط، لابد من محاسبة رابطة الأندية".

وواصل: "سنلعب بطولة كأس العرب يوم 2 ديسمبر، وبالتالي سيتم تجميع اللاعبين يوم 25 نوفمبر، ورغم ذلك أجد أن هناك مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري يومي 25 و26 نوفمبر، وكأن المنتخب غير موجود".

وتابع: "ماذا يفعل هاني أبو ريدة في هذه الأزمة؟ والأمور لم تحتاج اتصالات من هاني أبو ريدة من الأساس، لو كان هناك احتراما لهذا المنتخب كانت الرابطة يتم عمل حسابه عند وضع جدول الدوري".

واستكمل طولان: "الـ 4 أندية الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز لهم مباريات في دوري الأبطال والكونفدرالية من 21 إلى 23 نوفمبر، ورغم ذلك تم وضع لهم مباريات في الدوري يومي 25 و26 نوفمبر، وهناك مباريات في مجموعات البطولات الأفريقية أيام 28 و29 و30 نوفمبر كيف أسافر وأمنحهم الراحة وألعب يوم 2 ديسمبر".

وهدد مدرب منتخب مصر الثاني: "لست صغيرًا على المستوى الفني والعمري (مش هتبهدل على أخر الزمن)، لو لم يتم السير على الجدول المرسل لرابطة الأندية بشأن الإعداد لكأس العرب سأنسحب كمدير فني من المشهد تمامًا، وأحمل الرابطة المسؤولية.. لن أتحمل الإهانة من أحد".

أما عن أزمة ملاعب للتدريب عليها.. قال: "ملاعب التدريبات المملوكة للدولة ورغم ذلك لم نجد مكانا للتدريب أو اللعب عليه، جميع الملاعب ترفض الاستضافة بسبب الازدحام والصيانة".

وأوضح: "ملاعب استاد القاهرة الفرعي تم بيعها لرجال أعمال أصحاب أندية وممنوع اللعب عليها.. هل هذه الأوضاع صالحة؟ كيف نريد أن نكون مثل المغرب".

وأنهى: "منتخبات المغرب ناجحة بسبب أن مشروع الهدف الخاص بها يملك 10 ملاعب 4 فنادق و2 مستشفى، وكل ملاعب مشروع الهدف لدينا مشغولة بالناشئين".