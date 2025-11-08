المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

2 1
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 0
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استعدادات كأس العرب.. هداف تاريخي ودغموم يقودان قائمة الجزائر في مواجهتي مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:56 م 08/11/2025
الجزائر

منتخب الجزائر (الرديف)

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر "الرديف" القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهتي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام مباراتين وديتين بين مصر والجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري باستاد السلام.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر "الرديف" ظهور الهداف التاريخي للمنتخب الأول إسلام سليماني، بجانب عبدالرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي.

ومن أبرز الأسماء الموجودة أيضًا عادل بولبينة، محمد بن خميسة، وسفيان بن دبكة.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).

جدير بالذكر أن هناك مباريات تأهيلية ستقام يومي 25 و26 من شهر نوفمبر الجاري.

الجزائر حلمي طولان قائمة الجزائر كأس العرب إسلام سليماني دغموم منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg