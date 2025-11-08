أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر "الرديف" القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهتي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام مباراتين وديتين بين مصر والجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري باستاد السلام.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر "الرديف" ظهور الهداف التاريخي للمنتخب الأول إسلام سليماني، بجانب عبدالرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي.

ومن أبرز الأسماء الموجودة أيضًا عادل بولبينة، محمد بن خميسة، وسفيان بن دبكة.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).

جدير بالذكر أن هناك مباريات تأهيلية ستقام يومي 25 و26 من شهر نوفمبر الجاري.