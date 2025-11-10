بدأ منتخب مصر الثاني، الذي يشارك في بطولة كأس العرب 2025، معسكره التحضيري الأخير لخوض البطولة.

ويلعب منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب "قطر 2025".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر منصة "إكس" صورا من وصول لاعبي المنتخب المشارك في كأس العرب للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهتي الجزائر في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد للبطولة.

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الحالي على استاد السلام.

وكان حلمي طولان، مدرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، قد أعلن عن قائمته أمس الأحد. تعرف على قائمة من هنا

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والإمارات والمتأهل من الكويت وموريتانيا.

