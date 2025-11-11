أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، الذي يشارك في بطولة كأس العرب 2025، استدعاء 3 لاعبين بدلا من لاعبي بيراميدز، الذين كان تم ضمهم للقائمة في وقت سابق.

وكان حلمي طولان، مدرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، قد أعلن عن قائمته يوم الأحد الماضي. تعرف على القائمة من هنا

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس من نادي سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن من نادي مودرن سبورت للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليا".

وأكد البيان: "يأتي ذلك بدلا من لاعبي نادي بيراميدز".

ويستعد المنتخب المصري الثاني لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و 17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والإمارات والمتأهل من الكويت وموريتانيا.

