طولان: المجموعة الحالية في منتخب مصر الثاني متجانسة.. ولا أريد إدخال عناصر جديدة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:47 ص 18/11/2025
حلمي طولان

حلمي طولان

أعرب حلمي طولان مدرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن سعادته بالتعامل مع مجموعة اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب، مشيراً إلى أنه لا يرغب في إدخال عناصر جديدة.

وتعادل منتخب مصر المشارك في كأس العرب مع نظيره الجزائري، مساء الإثنين، سلبياً ضمن التحضيرات للمشاركة في البطولة.

وقال طولان في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر2": "منتخب الجزائر يلعب كرة حديثة وهي أقرب للكرة الأوروبية، ولا يوجد لديهم مركزية في اللعب وهم فريق أكثر من رائع ولديهم سرعات كبيرة وهددنا كثيراً في المباراتين الوديتين".

وأضاف: "أنا قليل الكلام وفي بعض الأحيان لا أتواجد في المؤتمرات الصحفية، ومؤخراً بطلت حجج وعندما أخلص مهمتي وأسلم الفريق إلى هاني أبو ريدة سيكون هناك كلام تاني".

وتابع: "عمر فايد لاعب رائع وسمعت أنه خلص مع الأهلي، هو وياسين مرعي هما مدافعين مصر القادمين".

واختتم طولان تصريحاته: "أنا في قمة سعادتي في التعامل مع المجموعة الحالية المتواجدة في منتخب مصر الثاني، والمجموعة الحالية في منتخب مصر الثاني متجانسة ولا أرغب في إدخال عنصر جديد عليهم، وكل لاعب منهم لديه دافع ورغبة في التواجد في المنتخب، وحالة التماسك والحب لم أر مثلها من قبل مع أي فريق".

مصر- ب
مصر- ب
منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب

