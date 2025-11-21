المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب المغرب: هناك منتخبات تزيد من صعوبة كأس العرب مثل مصر.. وهذا موقف زياش

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:18 م 21/11/2025
طارق السكتيوي

طارق السكتيوي مدرب المغرب الرديف

أكد طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي الرديف، أن الهدف الأساسي من المشاركة في كأس العرب بقطر هو الفوز باللقب، رغم إدراكه لصعوبة المنافسة بسبب منتخبات قوية مثل مصر.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

طالع مواعيد مباريات كأس العرب من هنا

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، إن فريقه سيدخل البطولة بطموح كبير، وسيخوض كل مباراة على حدة بأسلوب مختلف.

وأضاف أنه سيسعى لبلوغ الدور الثاني ثم تحقيق الهدف الأكبر، وهو التتويج بالكأس.

وأشار السكتيوي إلى أن المنافسة ستكون شديدة بالنظر إلى وجود منتخبات قوية مثل مصر والجزائر وتونس، إلى جانب ثلاثة منتخبات متأهلة لكأس العالم هي الأردن والسعودية وقطر، فضلا عن العراق والإمارات وعمان، وهو ما يزيد من قيمة التحدي.

وأكمل: "مهمة الاختيار دائما ما تكون صعبة لأن جميع اللاعبين يستحقون التواجد معنا، لم تكن هناك فوارق كبيرة بينهم لا على المستوى الأخلاقي ولا الكروي، وهذا ما جعل عملية الانتقاء معقدة".

وتابع أن النقاش حول القائمة أمر طبيعي ومشروع، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حرص على أن تكون الاختيارات دقيقة وتخدم مصلحة المنتخب.

ونفى السكتيوي ما تردد حول إمكانية استدعاء حكيم زياش، وواصفا مجرد طرح اسمه في هذا السياق بأنه تقليل من قيمته كلاعب كبير.

وقال: "حكيم زياش أيقونة من أيقونات كرة القدم المغربية، إقحامه في موضوع المنتخب الرديف لا يليق، وهو في حد ذاته تقليل من شأنه".

قائمة منتخب المغرب في كأس العرب

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب - مهدي بنعبيد - رشيد غنيمي.

خط الدفاع: محمد مفيد - حمزة الموساوي - مروان الوادني - أنس باش - محمد بولكسوت - مروان سعدان - سفيان البوفتيني - محمود بنتايك.

خط الوسط: صابر بوجرين - أمين زحزوح - محمد ربيع حريمات - أشرف المهديوي - وليد الكرتي - أسامة طنان - خالد آيت أورخان - أيوب خيري.

خط الهجوم: يوسف مهري - حمزة هنوري - عبد الرزاق حمد الله - كريم البركاوي - طارق تيسودالي - أشرف بنشرقي - وليد أزارو.

منتخب مصر منتخب المغرب كأس العرب حكيم زياش مباريات كأس العرب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg