أكد طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي الرديف، أن الهدف الأساسي من المشاركة في كأس العرب بقطر هو الفوز باللقب، رغم إدراكه لصعوبة المنافسة بسبب منتخبات قوية مثل مصر.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، إن فريقه سيدخل البطولة بطموح كبير، وسيخوض كل مباراة على حدة بأسلوب مختلف.

وأضاف أنه سيسعى لبلوغ الدور الثاني ثم تحقيق الهدف الأكبر، وهو التتويج بالكأس.

وأشار السكتيوي إلى أن المنافسة ستكون شديدة بالنظر إلى وجود منتخبات قوية مثل مصر والجزائر وتونس، إلى جانب ثلاثة منتخبات متأهلة لكأس العالم هي الأردن والسعودية وقطر، فضلا عن العراق والإمارات وعمان، وهو ما يزيد من قيمة التحدي.

وأكمل: "مهمة الاختيار دائما ما تكون صعبة لأن جميع اللاعبين يستحقون التواجد معنا، لم تكن هناك فوارق كبيرة بينهم لا على المستوى الأخلاقي ولا الكروي، وهذا ما جعل عملية الانتقاء معقدة".

وتابع أن النقاش حول القائمة أمر طبيعي ومشروع، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حرص على أن تكون الاختيارات دقيقة وتخدم مصلحة المنتخب.

ونفى السكتيوي ما تردد حول إمكانية استدعاء حكيم زياش، وواصفا مجرد طرح اسمه في هذا السياق بأنه تقليل من قيمته كلاعب كبير.

وقال: "حكيم زياش أيقونة من أيقونات كرة القدم المغربية، إقحامه في موضوع المنتخب الرديف لا يليق، وهو في حد ذاته تقليل من شأنه".

قائمة منتخب المغرب في كأس العرب

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب - مهدي بنعبيد - رشيد غنيمي.

خط الدفاع: محمد مفيد - حمزة الموساوي - مروان الوادني - أنس باش - محمد بولكسوت - مروان سعدان - سفيان البوفتيني - محمود بنتايك.

خط الوسط: صابر بوجرين - أمين زحزوح - محمد ربيع حريمات - أشرف المهديوي - وليد الكرتي - أسامة طنان - خالد آيت أورخان - أيوب خيري.

خط الهجوم: يوسف مهري - حمزة هنوري - عبد الرزاق حمد الله - كريم البركاوي - طارق تيسودالي - أشرف بنشرقي - وليد أزارو.