أظهرت التحليلات الرقمية لمباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، تفوقًا كاملًا للفراعنة، رغم التعادل.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إحصائيات مباراة مصر أمام الكويت، والتي صبت معظمها في صالح الفراعنة، لتؤكد أن كتيبة المدرب، حلمي طولان، أهدرت فوزًا كان في المتناول أمام الأزرق.

محاولات بالجملة للفراعنة

أظهرت الإحصائيات أن عدد محاولات منتخب مصر لتسجيل الأهداف وصلت إلى 19 محاولة، كان من بينها 6 على المرمى، مقابل 7 محاولات فقط لصالح منتخب الكويت، منها 4 على المرمى.

اكتساح في التمريرات

قام لاعبو منتخب مصر بـ 566 تمريرة منها، 464 تمريرة ناجحة، مقابل 267 تمريرة لمنتخب الكويت، منها 184 تمريرة ناجحة، مما يعني أن تمريرات الفراعنة الناجحة خلال تلك المواجهة كانت أكثر من إجمالي تمريرات المنافس.

عرضيات لم تسفر عن شيء

أما على صعيد التمريرات العرضية، قام لاعبو منتخب مصر بـ 16 تمريرة عرضية، منها 3 ناجحة، مقابل 7 تمريرات لمنتخب الكويت منها 5 ناجحة.

وفي الركلات الركنية، حصلت مصر على 8 ركلات ركنية مقابل 4 للكويت، فيما احتسب الحكم النرويجي، سفين إسكوس، 10 ركلات حرة لمصر مقابل 12 ركلة حرة للكويت.

ويتواجد منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، مع منتخبات، الكويت، والأردن، والإمارات.