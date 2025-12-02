المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

2 1
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

تحليل رقمي.. تفوق مصري كامل على الكويت رغم التعادل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:36 م 02/12/2025
مصر

منتخب مصر في مباراة الكويت - صورة أرشيفية

أظهرت التحليلات الرقمية لمباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، تفوقًا كاملًا للفراعنة، رغم التعادل.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إحصائيات مباراة مصر أمام الكويت، والتي صبت معظمها في صالح الفراعنة، لتؤكد أن كتيبة المدرب، حلمي طولان، أهدرت فوزًا كان في المتناول أمام الأزرق.

محاولات بالجملة للفراعنة

أظهرت الإحصائيات أن عدد محاولات منتخب مصر لتسجيل الأهداف وصلت إلى 19 محاولة، كان من بينها 6 على المرمى، مقابل 7 محاولات فقط لصالح منتخب الكويت، منها 4 على المرمى.

اكتساح في التمريرات

قام لاعبو منتخب مصر بـ 566 تمريرة منها، 464 تمريرة ناجحة، مقابل 267 تمريرة لمنتخب الكويت، منها 184 تمريرة ناجحة، مما يعني أن تمريرات الفراعنة الناجحة خلال تلك المواجهة كانت أكثر من إجمالي تمريرات المنافس.

عرضيات لم تسفر عن شيء

أما على صعيد التمريرات العرضية، قام لاعبو منتخب مصر بـ 16 تمريرة عرضية، منها 3 ناجحة، مقابل 7 تمريرات لمنتخب الكويت منها 5 ناجحة.

وفي الركلات الركنية، حصلت مصر على 8 ركلات ركنية مقابل 4 للكويت، فيما احتسب الحكم النرويجي، سفين إسكوس، 10 ركلات حرة لمصر مقابل 12 ركلة حرة للكويت.

ويتواجد منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، مع منتخبات، الكويت، والأردن، والإمارات.

منتخب مصر حلمي طولان منتخب الكويت كأس العرب منتخب مصر الثاني

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
فولهام

فولهام

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2

ويجلس النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء الفريق الأزرق السماوي أمام فولهام، والتي تضم كلاً من: "ترافورد، ستونز، آكي، مرموش، شرقي، آيت نوري، سافينيو، خوسانوف، لويس".

تفاصيل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

2 1
عمان

عمان

90

القائم يعلن 7 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
