سيغيب كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن الملاعب من جديد لفترة لن تقل عن شهرين، بعد إصابة أخرى مرتبطة بالرباط الصليبي.

وأعلن النادي الأهلي عن تعرض كريم فؤاد لإصابة بجزع في الرباط الصليبي، مع جزع في الرباط الداخلي للركبة، وذلك خلال تواجده مع معسكر منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، في قطر.

انطلاقة متأخرة وضربة أولى

كريم فؤاد الذي انتقل إلى صفوف الأهلي قبل حوالي 4 مواسم ونصف، بدأ مسيرته الفعلية مع الأحمر في الموسم التالي، حيث برز دوره تحديدًا مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الأسبق للفريق.

البداية القوية لكريم فؤاد مع مارسيل كولر، سرعان ما تعرضت لضربة قوية، بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، في الدوري الممتاز، في يناير 2023.

وأجرى اللاعب الذي يجيد اللاعب في الجبهتين اليسرى واليمنى عملية جراحية، بجانب بعض التدريبات التأهيلية ليعود من الإصابة في سبتمبر 2023، بعد غياب 267 يومًا عن الملاعب، وتحديدًا عن 56 مباراة مع الأهلي ومنتخب مصر.

إصابة جديدة بالرباط الصليبي

ولم يهنأ فؤاد بعودته للملاعب مع الأهلي طويلًا، حيث تعرض لإصابة عضلية قوية في أكتوبر 2023، وغاب على إثرها 24 يومًا، لم يشارك خلالهم في 5 مباريات.

وشهد أغسطس 2024، الضربة الثالثة لكريم فؤاد في الملاعب، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية لكنها الأولى في الركبة اليمنى، وذلك خلال مواجهة سموحة، في يوم تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري في الموسم قبل الماضي.

وغاب كريم فؤاد في الإصابة الثانية بالرباط الصليبي فترة أطول عن الأولى، حيث ابتعد عن الملاعب 287 يومًا، ولم يشارك خلالهم في 57 مباراة، وبعد عودته منها، تعرض لإصابة عضلية جديدة في ديسمبر الماضي، غاب على إثرها 34 مباراة، ولم يشارك خلال تلك الفترة في 7 مباريات.

إحباطات مستمرة

الإصابات المتكررة لكريم فؤاد أبعدته عن العديد من المباريات في الموسم الجاري، كما ظهر اللاعب وكأنه خارج حسابات ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، وبينما بدأ في العودة للمشاركة في المباريات خلال تواجده مع منتخب مصر الثاني، تعرض لضربة خامسة.

الإحباط هذه المرة، جاء من الرباط الصليبي للمرة الثالثة، والثانية في الركبة، حيث أعلن منتخب مصر الثاني مع النادي الأهلي، تعرض اللاعب لإصابة مزدوجة، بجزع في الرباط الصليبي، وجزع في الرباط الداخلي للركبة، ليتأكد ابتعاده عن الملاعب من جديد لفترة لن تكون قصيرة.

تاريخ إصابات كريم فؤاد في الملاعب

يناير 2023.. إصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى خلال مواجهة بيراميدز، عاد منها في نهاية سبتمبر نفس العام بعد غياب 267 يومًا (غاب 56 مباراة)

أكتوبر 2023.. إصابة عضلية غاب على إثرها 24 مباراة، وغاب عن 5 مباريات

أغسطس 2024.. إصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى خلال مواجهة سموحة، عاد منها في مايو 2025، بعد غياب 287 يومًا (غاب 57 مباراة)

أغسطس 2025.. إصابة عضلية غاب على إثرها 34 يومًا (7 مباريات)

ديسمبر 2025.. جزع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر الثاني