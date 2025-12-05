المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مواعيد مباريات اليوم.. يد الأهلي والزمالك.. ولقاءان في كأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:25 ص 05/12/2025
مباراة الأهلي والزمالك بقمة كرة اليد

الأهلي والزمالك

يشهد اليوم الجمعة 5 ديسمبر إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها، مباراتي المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

ويلعب منتخب المغرب أمام عمان، فيما يلاقي السعودية نظيره منتخب جزر القمر.

وتنطلق منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني، حيث يلعب ريال أوفييدو أمام ريال مايوركا.

وتقام مباراتين في افتتاح الجولة الـ15 بالدوري الفرنسي، حيث يلعب بريست أمام موناكو، ويحل مارسيليا ضيفًا على ليل.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في المرحلة الأولى من دوري كرة اليد مساء اليوم.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

كرة يد

الأهلي - الزمالك - الساعة 3 مساءً

كأس العرب

عمان - المغرب الثاني - الساعة 4:30 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

جزر القمر - السعودية - الساعة 8:30 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو - ريال مايوركا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3

الدوري الفرنسي

بريست - موناكو - الساعة 8 مساءً - بي إن سبورتس HD4

ليل - مارسيليا - الساعة 5 مساءً - بي إن سبورتس HD5

الدوري الألماني

ماينز - بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 9:30 مساءً

دوري القسم الثاني - أ

السكة الحديد - بروكسي - الساعة 2:30 مساءً.

 

 

الزمالك الأهلي المغرب السعودية الدوري الإسباني كرة يد كأس العرب مباريات اليوم الجمعة مواعيد مباريات

التعليقات

