استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على طاقم مباراة منتخب مصر الثاني ضد نظيره الإماراتي، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

مباراة مصر ضد الإمارات، تنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء غد السبت، على استاد لوسيل، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

حكام مباراة مصر والإمارات

طاقم حكام مصر ضد الإمارات، يضم ثلاثي سويدي، إلى جانب 3 جنسيات أخرى، حيث يضم كل من:

حكم ساحة: السويدي جلين نيبرج.

مساعد أول: السويدي مهـبود بييجي.

مساعد ثاني: السويدي أندرياس سوديركفيست.

الحكم الرابع: الجواتيمالي ماريو إسكوبار.

حكم فيديو: السويسري سان فيداي.

حكم فيديو مساعد: البرازيلي رودولفو توسكي.

ويتكون طاقم حكام مباراة مصر والإمارات، من 3 قارات مختلفة، بداية من الثلاثي السويدي وحكم الفيديو السويسري (أوروبا)، ثم الرابع الجواتيمالي (أمريكا الشمالية) وأخيرًا المساعد على تقنية الفيديو من البرازيل (أمريكا الجنوبية).

وكان منتخب مصر الثاني قد تعادل في مباراته الافتتاحية مع الكويت (1-1)، بينما المنتخب الإماراتي سقط أمام خصمه الأردني (1-2)، في الجولة الجولة من دور المجموعات.

السويدي جلين نيبرج كان قد أدار مباراة قطر ضد فلسطين في افتتاحية نسخة كأس العرب 2025، والتي أقيمت مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب البيت.