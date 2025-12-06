سيتولى الحكم السويدي، جلين نيبرج إدارة مباراة منتخب مصر الثاني أمام الإمارات، في المباراة التي تجمع الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

ويواجه منتخب مصر الثاني نظيره الإمارات في الثامنة والنصف مساء غدًا السبت، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

بداية مبكرة

وبدأ جلين مسيرته التحكيمية في عمر مبكر، حيث أدار أول مباراة في الدوري السويدي الممتاز في 2013، وكان يبلغ من العمر حينها 25 عامًا، فيما حصل على الرخصة الدولية من فيفا في 2016، أي في عمر 28 عامًا.

حكم الافتتاح

وتعد مباراة مصر أمام الإمارات هي ثاني المباريات التي يديرها جلين نيبرج في بطولة كأس العرب 2025، بعدما سبق له إدارة مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر وفلسطين، التي حقق فيها الفدائي الفوز بهدف دون رد.

ولم يتدخل نيبرج كثيرًا في مباراة الافتتاح بين قطر وفلسطين، حيث ظهر في قرار تحكيمي بارز واحد، كان بإشهار البطاقة الصفراء لحامد حمدان، لاعب الفدائي، ونادي بتروجت، في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وعلى الصعيد الأوروبي، أدار الحكم البالغ من العمر 37 عامًا العديد من المواجهات البارزة في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم، أبرزها فوز برشلونة الإسباني على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

شح في ضربات الجزاء

ولم يقم نيبرج بإشهار أي بطاقة حمراء في الموسم الجاري، إلا أنه احتسب ركلة جزاء واحدة، كانت لصالح إنتر ميلان الإيطالي في فوزه على يونيون سانت جيلواز البلجيكي، في دوري أبطال أوروبا، وسجلها حينها اللاعب التركي، هاكان تشالهان أوجلو.

وأدار جلين 3 مباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية، لم يحتسب خلالهم أي ركلة جزاء، ولم يشهر أي بطاقة حمراء، وهو الأمر نفسه في بطولة كأس العالم للأندية، التي أدار فيها مباراتين، أشهر خلالهما 4 بطاقات صفراوات.

وعلى مدار مسيرته التحكيمية، أدار جلين نيبرج 462 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، أشهر خلالهم 29 بطاقة حمراء مباشرة، و30 بطاقة حمراء نتجت عن بطاقة صفراء ثانية، كما احتسب 84 ركلة جزاء فقط.

شاهد على إنجاز تاريخي

وكان نيبرج شاهدًا على إنجاز تاريخي للكرة المصرية، عندما أدار مباراة الفراعنة أمام باراجواي في أولمبياد باريس 2024، في الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم رجال، والتي تعادل فيها الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يفوز رجال المدرب البرازيلي، روجيرو ميكالي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، ليتأهل المنتخب للدور نصف النهائي في الأولمبياد.