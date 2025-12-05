المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مدرب الكويت: منتخب مصر لم يهددنا كثيرا.. واستحقينا التعادل أمامه

رائد سمير

كتب - رائد سمير

12:59 م 05/12/2025
منتخب مصر والكويت

مباراة مصر والكويت - صورة أرشيفية

دافع هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت عن المستوى الذي ظهر به فريقه في المباراة الماضية ببطولة كأس العرب 2025، أمام منتخب مصر الثاني.

وكان منتخب مصر الثاني قد تعادل مع الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وقال هيليو سوزا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأردن: "هل نستطيع الصمود أمام الهجوم الأردني؟ ربما نعم، وربما لا، إذا فكرنا في ذلك، فمن الأفضل أن نعود للكويت، وألا نخوض المباراة، وألا نخوض البطولة من الأساس".

وأضاف المدرب البرتغالي: "إذا كنا ضعفاء في خط الدفاع لكنا تلقينا 7 أهداف في المباراة الماضية، لكن منتخب مصر كان يبحث عن هدف واحد، وسددوا 7 أو 8 مباريات، وليس لدي شعور بأنها فرص خطيرة".

وتابع: "لقد وصل منتخب مصر إلى منطقة جزاء الكويت، لأن لديهم الإمكانيات التي تدفعهم لذلك، ولكننا أيضًا تمكنا من التصدي لهذه الفرص.. أعتقد أن منتخب مصر لديه فريقًا قويًا، ويمتلك لاعبين مميزين، ورغم ذلك كانت لديهم فرصتين أو 3 فقط".

وأتم هيليو سوزا تصريحاته قائلًا: "تعادلنا مع مصر، وهي نتيجة جيدة، وكنا نستحق ذلك، والآن سنواجه فريقًا قويًا، ولدينا أدواتنا وطريقتنا، ونحاول تطبيقها باستمرار، وسنعمل على تحقيق الفوز أمام الأردن".

منتخب مصر منتخب الكويت حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
