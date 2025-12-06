المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

1 3
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 0
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

0 1
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

التسجيل المبكر وسرعة التحول.. تعليمات طولان في مران منتخب مصر الأخير قبل لقاء الإمارات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:45 م 05/12/2025
مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب

مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب الختامي قبل لقاء الإمارات

اختتم منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العرب، تدريباته تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، استعدادًا لمباراته أمام المنتخب الإماراتي فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويلتقي الفراعنة مع الإمارات مساء غد السبت، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

تجنب الإجهاد.. كيف استعد منتخب مصر لمواجهة الإمارات في كأس العرب؟

وأدى الفريق مرانًا خفيفًا يوم الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرًا من قوة المنتخب الإماراتي الذى يملك حلولا كثيرة.

وخلد اللاعبون للراحة بغرفهم عقب نهاية المران لمتابعة قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت قبل قليل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في كأس العرب، بالتعادل مع نظيره الكويت، بنتيجة 1-1، حيث سجل محمد مجدي أفشة هدف الفراعنة الوحيد.

مباراة الإمارات القادمة
منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg