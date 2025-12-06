مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب الختامي قبل لقاء الإمارات

اختتم منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العرب، تدريباته تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، استعدادًا لمباراته أمام المنتخب الإماراتي فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويلتقي الفراعنة مع الإمارات مساء غد السبت، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدى الفريق مرانًا خفيفًا يوم الجمعة، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرًا من قوة المنتخب الإماراتي الذى يملك حلولا كثيرة.

وخلد اللاعبون للراحة بغرفهم عقب نهاية المران لمتابعة قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت قبل قليل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في كأس العرب، بالتعادل مع نظيره الكويت، بنتيجة 1-1، حيث سجل محمد مجدي أفشة هدف الفراعنة الوحيد.