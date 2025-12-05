مباراة تصحيح المسار.. مصر تواجه الإمارات في كأس العرب

يستأنف منتخب مصر (الثاني) المشارك في كأس العرب 2025، مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الإماراتي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في وقت سابق تكوين منتخب ثان يقوده حلمي طولان كمدير فني بسبب مشاركة المنتخب المصري الأول في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر، بعد 3 أيام من انتهاء البطولة العربية.

منتخب مصر الثاني كان قد استهل مشواره في كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر، بالسقوط في فخ التعادل 1-1 مع الكويت في الجولة الأولى.

كذلك تعادل منتخب الإمارات مع نظيره الأردني 2-2 في الجولة ذاتها بالمجموعة الثالثة.

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والإمارات في كأس العرب

تقام مباراة مصر والإمارات في كأس العرب يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين مصر والإمارات في كأس العرب في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.

وتلقى "الفراعنة" ضربة قوية بإصابة كريم فؤاد خلال المران يوم الأربعاء الماضي، تمثلت في كدمة بالركبة، وعلى إثرها قام أيمن زين، طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية.

وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة، ثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي، وهو ما يستلزم علاجا تحفظيا لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2025

سيتم نقل مباريات كأس العرب 2025 عبر عدة قنوات، بينها شبكة "بي إن سبورتس" و"الكاس".

كذلك تذاع البطولة عبر قنوات "دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية" و"إم بي سي مصر 2".

تاريخ منتخب مصر في كأس العرب

يملك المنتخب المصري لقبا وحيدا في 5 مشاركات سابقة بكأس العرب، حققه عام 1992 على حساب نظيره السعودي.

وفي المشاركة الماضية لمصر في كأس العرب، نسخة قطر 2021، حصد "الفراعنة" المركز الرابع بعد الخسارة أمام أصحاب الأرض بركلات الترجيح في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وخاض منتخب مصر الثاني في فترة الإعداد للبطولة 6 مباريات ودية، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهة وخسر مثلها.

وانتصر المنتخب المصري على نظيره التونسي مرتين (1-0 و3-0) وعلى البحرين برباعية نظيفة، وخسر 0-2 أمام المغرب، بينما فاز على الجزائر 3-2 قبل أن يتعادلا سلبيا في آخر المواجهات الودية.

بينما يخوض "الأبيض" مشواره في النسخة الحالية لكأس العرب بعد فترة وجيزة من فشله في التأهل لكأس العالم 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخبين في كأس العرب.

بطاقة المباراة

المباراة: مصر × الإمارات

البطولة: كأس العرب 2025

المرحلة: دور المجموعات

الجولة: الثانية

التاريخ: السبت 6 ديسمبر 2025

الملعب: استاد لوسيل

موعد المباراة: 8:30 مساء

