كلام فى الكورة
مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:03 ص 08/12/2025
المنتخب السعودي

المنتخب السعودي

تشهد الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 مباراة قوية بين منتخبي السعودي والمغرب.

وضمن المنتخب السعودي تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه في أول جولتين بالمجموعة الثانية أمام عمان وجزر القمر، ليجمع 6 نقاط محققا العلامة الكاملة.

بينما ينافس منتخب المغرب على البطاقة الثانية بعدما جمع 4 نقاط من الفوز على جزر القمر والتعادل مع نظيره العماني، الذي يطارد أيضا بطاقة التأهل، علما بأن رصيده الحالي نقطة واحدة.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2025

تقام مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت العاصمة المغربية الرباط.

القنوات الناقلة مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2025

من المقرر أن تذاع مباراة السعودية والمغرب عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

كذلك تُذاع مباريات البطولة عبر قنوات "الكاس" و"دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية".

تعرف على ترتيب مجموعات كأس العرب من هنا

المنتخب السعودي المنتخب المغربي كأس العرب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

كأس العرب قطر 2025

