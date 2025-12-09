ودع منتخب مصر الثاني مساء اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العرب 2025 بعد الخسارة من منتخب الأردن بنتيجة 3-0، في اللقاء الأخير من دور المجموعات للمسابقة التي تستضيفها الأراضي القطرية.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة من الأردن، في لقاء شهد غياب الروح بالنسبة للمنتخب المصري، وهو ما نتج عنه الهزيمة بثلاثية نظيفة.

كم فقد منتخب مصر من الخروج المبكر من كأس العرب؟

وكانت الجوائز المالية التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل بطولة كأس العرب 2025 كان ينص على الآتي:

1- البطل يحصل على 7.1 مليون دولار.

2- الوصيف يحصل على 4.2 مليون دولار.

3- المركز الثالث يحصل على 2.8 مليون دولار.

4- المركز الرابع يحصل على 2.1 مليون دولار.

5- التأهل لربع النهائي فقط يحصل على 1.7 مليون دولار.

6- المشاركة فقط أي الخروج من المجموعات يحصل على 715 ألف دولار.

وبالتالي فإن منتخب مصر الذي حصل على 715 ألف دولار فقط نظير المشاركة، فقد فرصة الحصول على مليون و700 ألف دولار نظير التأهل لربع النهائي، أي أنه خسر 785 ألف دولار وذلك بعد خصم نسبة المشاركة.

وشهدت نسخة عام 2025 رفع قيمة الجوائز إلى مستوى غير مسبوق، حيث سيبلغ إجمالي الجوائز المالية في البطولة مبلغ 36.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11 مليون دولار عن النسخة الماضية.

الجوائز المالية للبطولة