كلام فى الكورة
النعيمات: الأردن لم تقدم شيئا في كأس العرب حتى الآن

رائد سمير

كتب - رائد سمير

08:29 م 09/12/2025
يزن النعيمات

يزن النعيمات - صورة أرشيفية

أكد يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن أن فريقه لم يقدم شيئًا في بطولة كأس العرب 2025، حتى الآن، وذلك بعد الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات.

وتغلب منتخب الأردن على منتخب مصر الثاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب البيت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وقال يزن النعيمات في تصريحات لقناة الكأس: "حظ أوفر لأشقائنا في مصر، ومبروك لنا، حققنا جميع النقاط الممكنة، لا يوجد لدينا بدلاء أو أساسيين، وهذا يثبت أننا على مستوى عالي، وأن اللاعب الأردني لديه إمكانيات كبيرة".

وأضاف النجم الأردني الذي تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم: "لقد كنا نتوقع هذه البداية القوية، ونحن تعاهدنا على ذلك.. منتخب الأردن على قلب رجل واحد، مع المدرب، والإدارة، والاتحاد الأردني لكرة القدم، والجماهير لم تقصر معنا".

وتابع: "من حق جماهير الأردن أن تحلم، ولكننا نأخذ البطولة خطوة بخطوة، وعلينا أن نرى كيف تُدار الأمور.. فريقنا قوي صحيح، ولكن لكل مباراة لها ظروفها".

وأتم يزن النعيمات تصريحاته قائلًا: "نحن لم نقدم أي شيء حتى الآن، لقد انتهينا من دور المجموعات، ولكن الآن بدأ الجد".

الأردن
الأردن
أخبار إحصائيات
حلمي طولان منتخب الأردن كأس العرب يزن النعيمات منتخب مصر الثاني

