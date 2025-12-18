المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طولان: موقف محمد شريف يشبه صلاح.. وهذه رسالتي لحسام حسن

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:42 م 18/12/2025
طولان

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

نفى حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، تجاوز محمد شريف، خلال مباراة الكويت في بطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر الثاني قد غادر بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، بعد التعادل أمام الكويت، والإمارات، بهدف لمثله، قبل الهزيمة أمام الأردن بثلاثية نظيفة.

وقال حلمي طولان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "محمد شريف ابني وكنت أول من أشركه في مركز المهاجم، وكل ما حدث فقط أنه طلب الاستمرار في الملعب خلال مباراة الكويت، ولم يخطئ في حقي بأي لفظ".

وأضاف: "مستوى محمد شريف؟ في بعض الأوقات يحدث هبوط في مستوى اللاعبين مثلما حدث مع محمد صلاح في الفترة الماضية، وهذا أمر طبيعي وكل ما يحتاجه اللاعب وقتها هو الدعم فقط".

أما عن سبب عدم الاستفادة من لاعبي منتخب الناشئين.. قال: "البطولات الكبرى بها منتخبات ستشارك كأس العالم مثل ما يحدث في المغرب وتونس والجزائر.. هل أذهب للبطولة بلاعبين ناشئين؟ هذا ليس منطقيًا هم لاعبين جيدين لكن ليسوا مناسبين لمثل هذه المرحلة".

ثم أنهى حديثه برسالة لحسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول.. قال: "بنفس صافية جدًا ربنا يوفقك وتقدم شيئا جيدا لمنتخب مصر في أمم أفريقيا والكل سيكون سعيدًا لك".

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح حلمي طولان كأس العرب محمد شريف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg