نفى حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، تجاوز محمد شريف، خلال مباراة الكويت في بطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر الثاني قد غادر بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، بعد التعادل أمام الكويت، والإمارات، بهدف لمثله، قبل الهزيمة أمام الأردن بثلاثية نظيفة.

وقال حلمي طولان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "محمد شريف ابني وكنت أول من أشركه في مركز المهاجم، وكل ما حدث فقط أنه طلب الاستمرار في الملعب خلال مباراة الكويت، ولم يخطئ في حقي بأي لفظ".

وأضاف: "مستوى محمد شريف؟ في بعض الأوقات يحدث هبوط في مستوى اللاعبين مثلما حدث مع محمد صلاح في الفترة الماضية، وهذا أمر طبيعي وكل ما يحتاجه اللاعب وقتها هو الدعم فقط".

أما عن سبب عدم الاستفادة من لاعبي منتخب الناشئين.. قال: "البطولات الكبرى بها منتخبات ستشارك كأس العالم مثل ما يحدث في المغرب وتونس والجزائر.. هل أذهب للبطولة بلاعبين ناشئين؟ هذا ليس منطقيًا هم لاعبين جيدين لكن ليسوا مناسبين لمثل هذه المرحلة".

ثم أنهى حديثه برسالة لحسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول.. قال: "بنفس صافية جدًا ربنا يوفقك وتقدم شيئا جيدا لمنتخب مصر في أمم أفريقيا والكل سيكون سعيدًا لك".