الأردني أدهم مخادمة حكمًا لمباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:35 م 13/09/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم الحكام الذي تحدد له أن يدير مباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف فريق يراميدز نظيره أوكلاند سيتي، في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

 جدول مباريات اليوم

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

يدير المباراة بين بيراميدز وأوكلاند سيتي، طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

ويجلس على تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

بمشاركة بيراميدز.. فيفا يعلن رسميا مواعيد وأماكن مباريات إنتركونتيننتال

تحد جديد أمام بيراميدز

يسعى بيراميدز لترك انطباع جيد عن الكرة الأفريقية، حيث يسعى السماوي لتحقيق الفوز أمام أوكلاند سيتي، لبلوغ الدور المقبل من بطولة إنتركونتيننتال.

وتأهل بيراميدز للمشاركة في إنتركونتيننتال بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطي ماميلودي صنداونز في المباراة النهائية من البطولة.

مباراة أوكلاند سيتي القادمة
أوكلاند سيتي بيراميدز إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننال

