يبدأ نادي بيراميدز خطوته الأولى في إحدى بطولات فيفا العالمية عندما يلتقي مع أوكلاند سيتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الأحد، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

ويشارك بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال لأول مرة باعتباره بطلًا لدوري أبطال أفريقيا.

بمشاركة بيراميدز.. فيفا يعلن رسميا مواعيد وأماكن مباريات إنتركونتيننتال

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

يقود الحكم الأردني أدهم مخادمة طاقم حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

ويجلس على تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

أبرز المعلومات عن الحكم الأردني أدهم مخادمة

- ولد أدهم مخادمة عام 1987 في الأردن، ويبلغ من العمر 38 عاما

- حصل مخادمة على الشارة الدولية عام 2013

- تخرج من مشروع المستقبل للحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن دفعة عام 2007، والتي استبدلت حاليا بأكاديمية الحكام في الاتحاد القاري.

- كانت المشاركة الأولى للحكم أدهم مخادمة على الصعيد القاري ضمن كأس الاتحاد الآسيوي 2014.

- أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بين الهلال السعودي وأوروا الياباني وانتهت بنتيجة 1-1.

- من أبرز المواجهات المثيرة التي أدارها لقاء العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024، حيث احتسب الحكم الأردني 3 ضربات جزاء لصالح الفريق الإماراتي الذي انتصر بنتيجة 4-2.

- أدار 24 مباراة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

- وفقًا لترانسفير ماركت، أدار أدهم مخادمة 149 مباراة بجميع المسابقات، أشهر 518 بطاقة صفراء، و10 بطاقات حمراء مباشرة، واحتسب 39 ضربة جزاء.

شاهد على تعادل منتخب مصر مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو

في أولمبياد طوكيو 2021، كان منتخب مصر على موعد مع الجولة الأولى ضد إسبانيا يوم 22 يوليو لعام 2021، وأدارها الحكم الأردني أدهم مخادمة.

وكان يقود المنتخب الإسباني الأولمبي حينها المدرب الحالي للمنتخب الأول لويس دي لا فوينتي.

وكان يمثل منتخب مصر الأولمبي في تلك المواجهة: "محمد الشناوي، كريم العراقي، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد فتوح، إمام عاشور، أكرم توفيق، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان".

وقاد تشكيل إسبانيا كل من: "أوناي سيمون، مينجويزا، جارسيا، باو توريس، ميراندا، بيدري، ميكيل ميرينو، سيبايوس، داني أولمو، أسينسيو، أويارزابال".

واستطاع منتخب مصر في تلك المواجهة أن يتعادل مع إسبانيا بدون أهداف، حيث رغم سيطرة لا روخا على مجريات اللقاء إلا أنهم فشلوا في هز شباك الفراعنة.

وكان منتخب إسبانيا تأهل إلى نهائي أولمبياد طوكيو وخسر الميدالية الذهبية أمام البرازيل.

بينما اكتفت مصر بالوصول إلى ربع النهائي وخرجت أمام البرازيل بالخسارة 1-0.