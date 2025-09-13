المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شاهد على تعادل تاريخي لمصر.. من هو حكم مباراة بيراميدز وأوكلاند في إنتركونتيننتال؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:11 م 13/09/2025
مصر وإسبانيا في أولمبياد 2021

مصر وإسبانيا في أولمبياد 2021

يبدأ نادي بيراميدز خطوته الأولى في إحدى بطولات فيفا العالمية عندما يلتقي مع أوكلاند سيتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الأحد، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

ويشارك بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال لأول مرة باعتباره بطلًا لدوري أبطال أفريقيا.

بمشاركة بيراميدز.. فيفا يعلن رسميا مواعيد وأماكن مباريات إنتركونتيننتال

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

يقود الحكم الأردني أدهم مخادمة طاقم حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

ويجلس على تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

أبرز المعلومات عن الحكم الأردني أدهم مخادمة

- ولد أدهم مخادمة عام 1987 في الأردن، ويبلغ من العمر 38 عاما

- حصل مخادمة على الشارة الدولية عام 2013

- تخرج من مشروع المستقبل للحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن دفعة عام 2007، والتي استبدلت حاليا بأكاديمية الحكام في الاتحاد القاري.

- كانت المشاركة الأولى للحكم أدهم مخادمة على الصعيد القاري ضمن كأس الاتحاد الآسيوي 2014.

- أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بين الهلال السعودي وأوروا الياباني وانتهت بنتيجة 1-1.

- من أبرز المواجهات المثيرة التي أدارها لقاء العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024، حيث احتسب الحكم الأردني 3 ضربات جزاء لصالح الفريق الإماراتي الذي انتصر بنتيجة 4-2.

- أدار 24 مباراة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

- وفقًا لترانسفير ماركت، أدار أدهم مخادمة 149 مباراة بجميع المسابقات، أشهر 518 بطاقة صفراء، و10 بطاقات حمراء مباشرة، واحتسب 39 ضربة جزاء.

شاهد على تعادل منتخب مصر مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو

في أولمبياد طوكيو 2021، كان منتخب مصر على موعد مع الجولة الأولى ضد إسبانيا يوم 22 يوليو لعام 2021، وأدارها الحكم الأردني أدهم مخادمة.

وكان يقود المنتخب الإسباني الأولمبي حينها المدرب الحالي للمنتخب الأول لويس دي لا فوينتي.

وكان يمثل منتخب مصر الأولمبي في تلك المواجهة: "محمد الشناوي، كريم العراقي، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد فتوح، إمام عاشور، أكرم توفيق، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان".

وقاد تشكيل إسبانيا كل من: "أوناي سيمون، مينجويزا، جارسيا، باو توريس، ميراندا، بيدري، ميكيل ميرينو، سيبايوس، داني أولمو، أسينسيو، أويارزابال".

واستطاع منتخب مصر في تلك المواجهة أن يتعادل مع إسبانيا بدون أهداف، حيث رغم سيطرة لا روخا على مجريات اللقاء إلا أنهم فشلوا في هز شباك الفراعنة.

وكان منتخب إسبانيا تأهل إلى نهائي أولمبياد طوكيو وخسر الميدالية الذهبية أمام البرازيل.

بينما اكتفت مصر بالوصول إلى ربع النهائي وخرجت أمام البرازيل بالخسارة 1-0.

أوكلاند سيتي بيراميدز كأس إنتركونتيننتال حكم مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

74

الحكم يشهر بطاقة صفراء لباهر المحمدي لاعب المصري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg