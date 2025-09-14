ضرب نادي بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، موعدًا مع نظيره أهلي جدة السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال.

بيراميدز يسقط أوكلاند بثلاثية في كأس إنتركونتيننتال

وتفوق بيراميدز على حساب نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي مساء اليوم.

الحلم يقترب.. بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

وجاءت ثلاثية بيراميدز عن طريق كلا من: وليد الكرتي، مروان حمدي ومصطفى زيكو.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كاس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

وتأهل بيراميدز لملاقاة نادي أهلي جدة، يوم 23 سبتمبر الجاري، في لقاء سيتوج الفائز به، ببطولة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وضمن بيراميدز الحصول على مليون دولار، وهي جائزة الفوز بلقاء الدور التمهيدي، كما قد يحصل على 2 مليون دولار إضافية، حال فوزه بكأس القارات الثلاثة، على حساب منافسه السعودي.

وكان لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ قد توج به الأهلي في النسخة الماضية، على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، بعدما كان الفريق الإماراتي قد تفوق على أوكلاند في الدور التمهيدي.