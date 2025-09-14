المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من أجل كأس القارات الثلاث.. بيراميدز يضرب موعدًا مع أهلي جدة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:00 م 14/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

ضرب نادي بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، موعدًا مع نظيره أهلي جدة السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال.

بيراميدز يسقط أوكلاند بثلاثية في كأس إنتركونتيننتال

وتفوق بيراميدز على حساب نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي مساء اليوم.

الحلم يقترب.. بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

وجاءت ثلاثية بيراميدز عن طريق كلا من: وليد الكرتي، مروان حمدي ومصطفى زيكو.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كاس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

وتأهل بيراميدز لملاقاة نادي أهلي جدة، يوم 23 سبتمبر الجاري، في لقاء سيتوج الفائز به، ببطولة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وضمن بيراميدز الحصول على مليون دولار، وهي جائزة الفوز بلقاء الدور التمهيدي، كما قد يحصل على 2 مليون دولار إضافية، حال فوزه بكأس القارات الثلاثة، على حساب منافسه السعودي.

وكان لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ قد توج به الأهلي في النسخة الماضية، على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، بعدما كان الفريق الإماراتي قد تفوق على أوكلاند في الدور التمهيدي.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg