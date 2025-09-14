المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

2 1
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

4 3
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنفانتينو يهنئ بيراميدز بعد فوزه على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:51 م 15/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز

هنأ السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي بيراميدز عقب فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال 2025.

وانتصر بيراميدز مساء أمس الأحد، على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الدور التمهيدي من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وحسم فريق بيراميدز تأهله للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا أمام الأهلي السعودي، يوم 23 سبتمبر الجاري.

تهنئة إنفانتينو

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على انستجرام: "أبارك لنادي بيراميدز على فوزه في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال وتأهله للمرحلة المقبلة من البطولة حيث ينتظره نادي أهلي جدة في كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

مشوار بيراميدز

يلعب بيراميدز مع أهلي جدة السعودي على ملعبه يوم 23 سبتمبر الجاري، حيث ستقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا وهي بطولة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المتأهل من مباراة بيراميدز والأهلي السعودي سيتأهل للمرحلة التالية للبطولة القارية، وذلك لمنافسة الفائز من ديربي الأمريكتين على لقب كأس التحدي، والفائز من هذه المباراة سيتأهل للمباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي.

بيراميدز يطارد الجائزة المالية الكبرى بكأس إنتركونتيننتال 2025

بيراميدز شارك في هذه المباراة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، إثر الفوز على صنداونز في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يشارك بيراميدز في بطولة كأس العالم للأندية 2029 القادمة.

جدول مباريات اليوم

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
فيفا أوكلاند سيتي بيراميدز إنفانتينو كأس إنتركونتيننتال 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
ناساف كارشي

ناساف كارشي

50

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ناساف على أهلي جدة بنتيجة 2-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg