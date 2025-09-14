هنأ السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي بيراميدز عقب فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال 2025.

وانتصر بيراميدز مساء أمس الأحد، على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الدور التمهيدي من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وحسم فريق بيراميدز تأهله للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا أمام الأهلي السعودي، يوم 23 سبتمبر الجاري.

تهنئة إنفانتينو

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على انستجرام: "أبارك لنادي بيراميدز على فوزه في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال وتأهله للمرحلة المقبلة من البطولة حيث ينتظره نادي أهلي جدة في كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

مشوار بيراميدز

يلعب بيراميدز مع أهلي جدة السعودي على ملعبه يوم 23 سبتمبر الجاري، حيث ستقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا وهي بطولة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المتأهل من مباراة بيراميدز والأهلي السعودي سيتأهل للمرحلة التالية للبطولة القارية، وذلك لمنافسة الفائز من ديربي الأمريكتين على لقب كأس التحدي، والفائز من هذه المباراة سيتأهل للمباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي.

بيراميدز يطارد الجائزة المالية الكبرى بكأس إنتركونتيننتال 2025

بيراميدز شارك في هذه المباراة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، إثر الفوز على صنداونز في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يشارك بيراميدز في بطولة كأس العالم للأندية 2029 القادمة.

جدول مباريات اليوم