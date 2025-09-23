يستعد نادي بيراميدز، لخوض مواجهة عالمية، في بطولة كأس إنتركونتيننتال، أمام نظيره أهلي جدة، عقب انتصاره اليوم على حساب زد، في الدوري المصري.

وتفوق بيراميدز على حساب زد، بهدف نظيف، سجله مصطفى زيكو، في الجولة السابعة من الدوري المصري، ليصعد للمركز الثالث في جدول الترتيب.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة أمام أهلي جدة

وسيتجه بيراميدز إلى السعودية، لخوض مواجهته المقبلة، التي سيلتقي فيها مع أهلي جدة، بطل دوري أبطال آسيا، في لقاء على كأس بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع مضيفه الأهلي السعودي، يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب الإنماء في جدة.

وكان بيراميدز قد انتصر في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال، على حساب نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

وسجل أهداف بيراميدز في مواجهة أوكلاند سيتي كلا من: وليد الكرتي، مروان حمدي ومصطفى زيكو.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب صنداونز، بينما فاز أهلي جدة ببطولة دوري أبطال آسيا، على حساب كاواساكي فرونتالي الياباني.