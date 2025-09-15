المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
البروفة الأخيرة قبل بيراميدز.. موعد مباراة أهلي جدة المقبلة ضد الهلال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:27 م 15/09/2025
ايفان توني - أهلي جدة

لاعبو فريق أهلي جدة

يلتقي فريق أهلي مع نظيره الهلال، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الدوري السعودي، قبل مواجهة فريق بيراميدز، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتمكن أهلي جدة من اقتناص الانتصار من مواجهة نظيره ناساف الأوزبكي، لحساب مواجهات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

منافس بيراميدز.. أهلي جدة يهزم ناساف الأوزبكي بريمونتادا مثيرة

موعد مباراة أهلي جدة المقبلة

وتقام مباراة أهلي جدة ضد الهلال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة.

وتقام مباراة الأهلي ضد الهلال، على ملعب الملك عبد الدولي (ملعب الجوهرة) في مدينة جدة.

وتعد مباراة الهلال، بمثابة البروفة الأخيرة لفريق أهلي جدة، قبل ملاقاة بيراميدز، في إطار المنافسة على كأس القارات الثلاثة، ضمن سلسلة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستضيف أهلي جدة نظيره بيراميدز، مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الجوهرة.

وتأهل بيراميدز لملاقاة أهلي جدة، بعد الانتصار على أوكلاند النيوزيلندي (3-0)، أمس الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

أهلي جدة الدوري السعودي الهلال بيراميدز كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال 2025

