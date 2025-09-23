المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
طاقم روماني.. حكام مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:26 م 22/09/2025
إستفان كوفاكس

إستفان كوفاكس حكم مباراة بيراميدز وأهلي جدة

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، على إسناد مباراة أهلي جدة السعودي ضد بيراميدز، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، إلى طاقم حكام روماني.

مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة"، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-الهادئ، والتأهل إلى نصف نهائي كأس انتركونتيننتال لمواجهة المتأهل من ديربي الأمريكتين.

حكام مباراة بيراميدز وأهلي جدة

ويتولى الروماني إستفان كوفاكس، إدارة مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة تحكيميًا، المقرر لها في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، بتوقيت مصر والسعودية.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، يضم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

ويعد إستفان كوفاكس من حكام النخبة في أوروبا، حيث إن كان أدار نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير الذي جمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وحسمه فريق العاصمة الفرنسية (5-0).

السماوي لعب تحت صافرته وأدار نهائي الأبطال.. من هو حكم مباراة بيراميدز وأهلي جدة؟.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة بيراميدز القادمة
أهلي جدة بيراميدز كأس انتركونتيننتال مباراة بيراميدز وأهلي جدة إستفان كوفاكس

