بدأ نادي بيراميدز في تحقيق أحلامه التي راودته قبل سنوات، والتي تتمثل في الوقوف على منصات التتويج، ورفع لقبه الأول الذي سيمثل حجر الأساس في دولاب بطولاته.

بيراميدز الذي ولد ليكون كبيرًا كما وصف من العديد، بعد أن سار في طريق المنافسة بين الكبار وضيق الخناق عليهم، يسعى لتحقيق الألقاب التي سيدونها التاريخ بين سجلاته ليظل اسمه حاضرًا.

لقب محلي.. كأس مصر

نجح بيراميدز في الظفر بلقب كأس مصر حين تفوق على منافسه زد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما في النهائي، ليرفع قائد السماوي اللقب الأول للفريق.

تحقيق بيراميدز للقبه الأول كان يحمل العديد من الدوافع للنادي السماوي، الذي نافس من قبل على العديد من البطولات إلا أن الحظ لم يكن حليفه خلال تلك المناسبات، لترتفع آمال الفريق نحو حصد المزيد.

لقب قاري.. دوري أبطال أفريقيا

اقتحم نادي بيراميدز مشاركاته الأفريقية بالتواجد في دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح السماوي في التتويج باللقب الأغلى في القارة السمراء، لترتقي أحلامه إلى أعلى درجة ممكنة.

إذ منح لقب دوري أبطال أفريقيا، فريق بيراميدز آمالًا مرتفعة حيث فتح الباب أمامه للمشاركة في إنتركونتيننتال بالإضافة إلى المنافسة على كأس السوبر الأفريقي، إلى جانب كأس العالم للأندية 2029.

بطولة عالمية

تفوق بيراميدز في مباراته الأولى في إنتركونتيننتال بالفوز أمام أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة دون رد، ليتأهل لمواجهة أهلي جدة بحثًا عن التتويج بكأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، والمقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

لقب حال نجح بيراميدز في تحقيقه سيزيد من طموحات السماوي، نحو مواصلة السير للمباراة النهائية من إنتركونتيننتال حيث يواجه باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.