أوضح نادي بيراميدز سبب غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، وليد الكرتي ورمضان صبحي عن مباراة السماوي أمام أهلي جدة السعودي في كأس إنتركونتيننتال.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة، بحثًا عن التتويج بلقب أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الإنماء.

سبب غياب الكرتي وصبحي

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، سبب غياب وليد الكرتي ورمضان صبحي، عن مباراة السماوي أمام أهلي جدة في إنتركونتيننتال.

وأوضح طبيب بيراميدز أن الكرتي يعاني من إصابة عبارة عن شد في العضلة الأمامية، كان قد تعرض له خلال مباراة الفريق أمام زد الأخيرة بالدوري، مشيرًا إلى أن المغربي يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأكد المنيري غياب رمضان صبحي عن مواجهة أهلي جدة، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة، موضحًا أن اللاعب يؤدي تدريباته التأهيلية في الوقت الراهن تمهيدًا للتواجد مع الفريق في المرحلة المقبلة.

ويغيب محمود مرعي، مدافع بيراميدز، عن مباراة الفريق أمام أهلي جدة، بعد أن أجرى جراحة في الركبة، ويواصل اللاعب حاليًا برنامجه التأهيلي في القاهرة من أجل تجهيزه للتواجد مع السماوي في المرحلة المقبلة.