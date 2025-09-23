خطف الكونغولي فيستون ماييلي الأضواء بتألق استثنائي بعدما سجل هاتريك تاريخي قاد به بيراميدز للتفوق على أهلي جدة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

بطل أفريقيا يواصل مشواره في كأس إنتركونتيننتال نحو نصف النهائي

ماييلي افتتح التسجيل مبكرًا لبطل أفريقيا في الدقيقة 21 بتسديدة صاروخية لا تُرد، قبل أن يعود في الشوط الثاني ليضاعف غلته بهدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و75، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة أمام بطل آسيا.

على الجانب الآخر، جاء هدف الأهلي السعودي الوحيد عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ورفع ماييلي رصيده إلى أربعة أهداف بقميص بيراميدز هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا في الدوري المحلي، وأضاف ثلاثة أهداف دفعة واحدة في مواجهة اليوم.

الفائز يواجه ممثل الأمريكتين.. وسان جيرمان ينتظر في النهائي

وكان بيراميدز قد تأهل لملاقاة أهلي جدة عقب فوزه العريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول من البطولة.

ومع هذا الانتصار، يواصل الفريق المصري مشواره ليضرب موعدًا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال مع الفائز من مواجهة ديربي الأمريكتين، على أن يلتقي الفائز لاحقًا مع باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية.