توج نادي بيراميدز، بلقب بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، عقب انتصاره على حساب نظيره أهلي جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب الإنماء، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 21، عن طريق المهاجم الكونغولي محمود ماييلي، بعد تمريرة متقنة من بلاتي توريه.

وأدرك أهلي جدة التعادل قبل نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء تحصل عليها إنزو ميلوت بعد مخالفة على المدافع أسامة جلال، ليسجلها إيفان توني بنجاح.

واستعاد بيراميدز تقدمه في الدقيقة 71، بعد تمريرة طويلة من أحمد الشناوي، لحق بها محمود زلاكة، ليرسل عرضية متقنة، تابعها ماييلي في الشباك.

وحسم بيراميدز اللقاء لصالحه بعدما نجح ماييلي في تسجيل "الهاتريك" في الدقيقة 75، بعدما تابع تسديدته التي تصدي لها ميندي، في الشباك رغم محاولة ديميرال وإيبانيز إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وتلاعب بيراميدز بمضيفه على ملعب الإنماء، في الدقائق الأخيرة، حيث استسلم أهلي جدة للهزيمة، وسط سيطرة واستحواذ بيراميدز على اللقاء عقب توسيع الفارق، لكن الفريق السماوي أهدر عدة فرص لتسجيل المزيد من الأهداف.

وشهد اللقاء تألق الحارس أحمد الشناوي، الذي تصدى لعدة فرص محققة من فرانك كيسيه وإيفان توني.

وأصبح بيراميدز "بطل نصف الأرض"، بعدما حصد لقب كأس القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، على حساب أهلي جدة، وذلك بعدما كان قد تغلب في الدور التمهيدي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.