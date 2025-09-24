وصف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز بيراميدز على الأهلي السعودي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بـ"الليلة التاريخية".

وقدم بيراميدز ملحمة تاريخية أمس الثلاثاء بعدما قهر الأهلي السعودي في ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3-1، ليحصد بطل أفريقيا على لقب القارات الثلاث (أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ).

كما تأهل الفريق المصري إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، وسيلعب على كأس التحدي ضد الفائز من ديربي الأمريكتين في شهر ديسمبر المقبل.

بيراميدز يقهر الأهلي السعودي

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي إن بيراميدز المصري، بطل إفريقيا، توج بأول ألقابه في إحدى مسابقات الفيفا بعد فوزه اللافت بنتيجة 3-1 على الأهلي السعودي.

وأضاف أنه في ليلة أظهرت فيها كرة القدم الأفريقية للأندية أفضل مستوياتها من حيث السرعة والقوة، أحرز فيستون ماييلي ثلاثية منحت نادي بيراميدز لقب كأس الفيفا للقارات الثلاث، وأبقت بطل مصر في مساره نحو كأس إنتركونتيننتال 2025.

وأوضح التقرير أنه رغم نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1، إلا أن فريق كرونوسلاف يورشيتش أعاد تنظيم صفوفه بعد الاستراحة، واستعاد سيطرته على مجريات اللقاء.

وأكمل أن ماييلي أعاد التقدم لبيراميدز في الدقيقة 71 بتسديدة حاسمة، ثم أكمل ثلاثيته بعد أربع دقائق، ليُسكت جماهير أصحاب الأرض ويؤمّن اللقب لصالح أبطال أفريقيا.

وتابع "كاف" أنه بالنسبة لبيراميدز ولكرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية كانت هذه ليلة تاريخية بعدما أخرج بطل قاري من أرضه ورفع كأسًا تابعة للفيفا، ليُبقي على آماله في المنافسة على اللقب العالمي الكبير.

بيراميدز ينتظر بطل ديربي الأمريكتين

وسيلتقي بيراميدز مع الفائز من "ديربي الأمريكتين" والمقرر يوم الأربعاء 10 ديسمبر، والذي سيجمع بين بطل كأس أبطال الكونكاكاف "كروز أزول المكسيكي" وبطل كوبا ليبرتادوريس والذي سيتحدد يوم 29 نوفمبر.

وإذا تخطى بيراميدز بطل ديربي الأمريكتين، سيحصد على كأس التحدي ثم سيتأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان.

