يبدو أن نادي بيراميدز وجد ضالته في المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، الذي نجح في تحقيق ما فشل فيه المدربين الأجانب منذ أن تغير اسم النادي من الأسيوطي إلى بيراميدز في 2018.

يورتشيتش جعل لفريق بيراميدز هيبة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا ثم الانتصار على الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال بنتيجة 3-1 ليتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

كما كان بيراميدز أيضا منافسا قويا للأهلي على لقب الدوري المصري في الموسم الماضي.

وفي الفترة المقبلة، سيتنافس فريق بيراميدز على عدة بطولات أبرزهم: "السوبر المصري، السوبر الأفريقي، وكأس التحدي في إنتركونتننتال"، كما أنه حجز لبيراميدز مكانا في كأس العالم للأندية 2029.

يورتشيتش الذي انضم لبيراميدز في 7 فبراير 2024، أدار للفريق 94 مباراة حتى الآن في جميع البطولات، انتصر في 65 لقاء وتعادل 18 مرة وتلقى 11 هزيمة.

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه كل مدرب أجنبي مع بيراميدز حتى استقر الأمر على يورتشيتش:

1- البرازيلي ألبرتو فالنتيم.. تولى تدريب الفريق من 1 يوليو 2018 حتى 16 أغسطس من نفس العام. (أدار 3 مباريات في الدوري انتصر في 2 وتعادل مرة واحدة).

2- الأرجنتيني ريكاردو لافولبي.. تولى الفريق من 17 أغسطس 2018 حتى 29 أكتوبر 2018. (أدار 7 مباريات انتصر في 3 وتعادل 3 وتلقى هزيمة واحدة)

3- الأرجنتيني رامون دياز.. تولى الفريق في 5 فبراير 2019 حتى 31 مايو من نفس العام.. (أدار الفريق في 13 مباراة انتصر في 8 لقاءات وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة)

4- الفرنسي سيباستيان ديسابر.. تولى الفريق في 8 يوليو 2019 ورحل في 19 ديسمبر 2019.. (أدار الفريق في 19 مباراة انتصر خلالهم 12 مباراة وتعادل 4 مرات وتلقى 3 هزائم).

5- الكرواتي أنتي تشاتشيتش.. تولى الفريق في 27 ديسمبر 2019 ورحل في 28 أكتوبر 2020.. (أدار الفريق في 33 مباراة انتصر في 21 لقاء وتعادل 3 مرات وتلقى 9 هزائم).

6- الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.. تولى إدارة الفريق في 11 نوفمبر 2020 ورحل في 30 يونيو 2021.. (أدار الفريق في 37 مباراة انتصر 18 مرة وتعادل 12 مرة وتلقى 7 هزائم).

7- اليوناني تاكيس جونياس.. أدار الفريق في فترتين الأولى كانت من 29 يونيو 2021 حتى 11 سبتمبر 2021.. (وأدار خلالها 12 مباراة انتصر في 5 لقاءات وتعادل 6 مرات وتلقى هزيمة واحدة).

8- أما المرة الثانية لجونياس كانت في 25 أبريل 2022 ورحل في 5 يناير 2023.. (أدار خلالها الفريق في 39 مباراة انتصر في 24 مباراة وتعادل 5 لقاءات وتلقى 10 هزائم).

9- البرتغالي جايمي باتشيكو.. أدار الفريق في 5 يناير 2023 ورحل في 5 فبراير 2024.. (أدار الفريق في 59 مباراة انتصر في 32 لقاء وتعادل 14 مرة وتلقى 13 هزيمة).

كل المدربين لم يحققوا أي بطولة مع بيراميدز طوال تاريخه، حتى نجح الكرواتي يورتشيتش في التتويج بـ3 بطولات وهم: "كأس مصر 2023-24، ودوري أبطال أفريقيا 2024-25، وكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ 2025-26".