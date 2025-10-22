2025.. عام بيراميدز الذهبي

استطاع نادي بيراميدز أن يفرض نفسه على الساحة المحلية والقارية والعربية في عام 2025.

ويمكن أن نطلق على 2025 هو العام الذهبي لبيراميدز بعدما شهد تتويج 3 بطولات كبرى لأول مرة في تاريخه.

بيراميدز يصنع المجد في 2025

حصد بيراميدز تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورشيتش بطولة دوري أبطال أفريقيا، كأس فيفا للقارات الثلاث على حساب بطل آسيا الأهلي السعودي، والسوبر الأفريقي.

لقطات من تتويج بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

وسيخوض بيراميدز نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، حيث سيواجه الفائز من بطل كأس أبطال الكونكاكاف "كروز أزول المكسيكي" وبطل كوبا ليبرتادوريس والذي سيتحدد يوم 29 نوفمبر.

وإذا تخطى بيراميدز بطل الأمريكتين في مباراة 10 ديسمبر، سيحصد على كأس التحدي ثم يتأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان.

لقطات تتويج بيراميدز بكأس نصف الأرض (صور)

علمًا أن أول بطولة في تاريخ بيراميدز كانت في عام 2024 عندما حصد كأس مصر على حساب زد.

جوائز الأفضل تنتظر بيراميدز

ما قدمه بيراميدز في 2025 سيقوده بدون شك لجائزة أفضل فريق في القارة الأفريقية.

وينافس بيراميدز على جائزة الأفضل في أفريقيا كل من شباب بلوزداد الجزائري، شباب قسنطينة، بجانب الهلال السوداني وسيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفوري، وصنداونز، نهضة بركان، ستيلينبوش وأورلاندو بايرتس.

وهناك أكثر من لاعب في بيراميدز ينافس على جائزة الأفضل داخل القارة مثل فيستون ماييلي، بلاتي توريه، ومحمد الشيبي.

وينافس فيستون ماييلي نجوم خارج القارة مثل محمد صلاح وأشرف حكيمي على جائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فينافس أحمد الشناوي العديد من الأسماء مثل السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي ياسين بونو، والكاميروني آندريه أونانا على جائزة أفضل حارس في أفريقيا.

وعلى صعيد المدربين، يتواجد أيضًا الكرواتي رونوسلاف يورشيتش في قائمة المنافسين على جائزة أفضل مدير فني.

جوائز كاف.. صلاح مرشح.. بيراميدز عامل مشترك.. وغياب الأهلي والزمالك

بيراميدز ينافس على السوبر المصري

ينتظر بيراميدز في 2025 بطولة أخرى على الصعيد المحلي، حيث ينافس على لقب السوبر المصري في أبوظبي.

وسيخوض بيراميدز مباراة نصف النهائي للسوبر ضد الزمالك يوم 6 نوفمبر المقبل.

وحال فوز الفريق السماوي، سيتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي أو سيراميكا كليوباترا يوم 9 نوفمبر.