رحلة كتابة التاريخ مستمرة.. بيراميدز في مهمة قارية أمام فلامنجو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:04 ص 13/12/2025 تعديل في 01:12 ص
بيراميدز

بيراميدز

يطارد بيراميدز إنجازا تاريخيا، حين يواجه فريق فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو في الدور قبل النهائي للنسخة الثانية من البطولة بشكلها الحالي، للمنافسة على "كأس التحدي"، الذي يحصد الفائز به لقبا ثانيا في المسابقة، كما يصعد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في النهائي.

وتقام المباراة على ملعب "أحمد بن علي" في العاصمة القطرية الدوحة، مساء السبت، وتنطلق في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وبعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، لأول مرة في تاريخه بالبطولتين، فاز بيراميدز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ثم تغلب على أهلي جدة السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبهذا توج الفريق السماوي بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ضمن بطولة إنتركونتيننتال.

في المقابل توج فلامنجو بلقب كأس أمريكا الجنوبية للأندية "كوبا ليبرتادوريس"، ثم حجز مقعده بالدور قبل النهائي لكأس إنتركونتيننتال، بعدما تغلب على كروز أزول المكسيكي، ليحرز كأس "ديربي الأمريكتين".

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مهمة إدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو لطاقم تحكيم قطري، بقيادة حكم الساحة عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه كلا من طالب سالم مساعد أول وسعود أحمد مساعدا ثانيا، فيما سيتواجد الكوستاريكي خوان كالديرون كحكم رابع، ويتولى خميس المري مهمة إدارة تقنية الفيديو.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، يوم الأربعاء الماضي، عن القائمة الرسمية التي سيخوض بها مباراة كأس التحدي ضد فلامنجو. طالع القائمة من هنا

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي إنه "فخور بشدة" لما وصل إليه فريقه بتواجده في هذا الدور من بطولة عملاقة بحجم كأس القارات للأندية، مضيفا أنه يعرف فلامنجو جيدا، كما أنه حرص على مشاهدته من أرض الملعب في مواجهة كروز أزول.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو لمواجهة باريس سان جيرمان على نفس الملعب، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 ديسمبر الحالي.

بطاقة المباراة

المباراة: بيراميدز × فلامنجو البرازيلي

البطولة: كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"

المرحلة: الدور قبل النهائي (كأس التحدي)

التاريخ: السبت 13 ديسمبر 2025

الملعب: استاد أحمد بن علي في الدوحة

موعد المباراة: 7 مساء بتوقيت القاهرة

فلامنجو بيراميدز إنتركونتيننتال

