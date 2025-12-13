تتجه الأنظار إلى ملعب أحمد بن علي بقطر، اليوم السبت، حيث المباراة التي ستجمع بين بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال، حيث يتنافس الثنائي على لقب قاري جديد هو كأس التحدي، بالإضافة إلى بلوغ المباراة النهائية من البطولة.

موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد فلامنجو

يلتقي فريق بيراميدز بنظيره فلامنجو البرازيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يبحث الثنائي بحلول التاسعة عن التتويج بكأس التحدي.

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة بيراميدز أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال، ويذاع اللقاء تحديدًا عبر قناة "بي إن سبورت 2".

مشوار بيراميدز وفلامنجو

افتتح نادي بيراميدز مشواره في إنتركونتيننتال، بالفوز على أوكلاند سيتي في القاهرة بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المنافسة على كأس آسيا - أفريقيا - المحيط الهادئ، أحد الألقاب في البطولة، أمام أهلي جدة السعودي.

وتفوق بيراميدز على أهلي جدة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليحصد لقبه القاري الأول، قبل أن يتأهل لمواجهة الفائز في ديربي الأمريكتين (فلامنجو).

في الجانب الآخر، تفوق فلامنجو على نظيره كروز أزول (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما في المنافسة على بطاقة التأهل لنصف نهائي إنتركونتيننتال، والتتويج بلقب كأس ديربي الأمريكتين.