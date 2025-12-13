بعد هدفي فلامنجو.. الركلات الثابتة تعاند بيراميدز 4 مرات

تسببت الركلات الثابتة في تبخر حلم فريق بيراميدز بالأمس السبت، أمام فريق فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتلقى بيراميدز هزيمة مساء السبت بنتيجة 2-0، من فلامنجو البرازيلي في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس القارات 2025 "إنتركونتيننتال".

وبادر ليو بيريرا بالتسجيل لفريق فلامنجو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف دانيلو لويز دي سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني.

الركلات الثابتة تغزو شباك بيراميدز 4 مرات

واللافت للنظر أن فريق فلامنجو الذي درس إمكانيات لاعبي بيراميدز جيدًا قبل مواجهته، نجح في تسجيل الهدفين من ركلات ثابتة وهي التي تفوق فيها بيراميدز في الموسم الماضي والحالي.

بيراميدز كان يستخدم إمكانيات المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، في ضربات الرأس، عندما كان يسجل الأهداف من الركلات الثابتة والتي كانت ترسل معظمها من المغربي محمد الشيبي وهي الثنائية التي نجحت وساهمت بشكل كبير في تتويج بيراميدز بالعديد من البطولات الأفريقية مؤخرًا.

ورغم أن سلاح الركلات الثابتة هو خاص بفريق بيراميدز، إلا أنه لم ينجح في إيقافه أمام فريق فلامنجو.

ولم يكن هذين الهدفين الذي يستقبلهم بيراميدز من ركلات ثابتة في الموسم الحالي 2025-26، فالفريق الذي يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا، لعب حتى الآن 25 مواجهة في دوري الأبطال والدوري المصري وكأس السوبر المصري وكأس الرابطة المصرية، انتصر 16 مرة وتعادل 4 مرات وتلقى 5 هزائم.

ومن بين الأهداف التي سجلت في شباك أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، كان هناك هدفين من ركلات ثابتة كالتالي:

1- أول ركلة ثابتة عانى منها بيراميدز كانت في مباراة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري، عندما سدد حاول فيستون ماييلي تشتيت الركلة الركنية لكن لمس الكرة باليد، وسجل مودرن الركلة في الشباك وفاز في هذه المباراة بنتيجة 2-1.

2- كهرباء الإسماعيلية سجل هدفه الوحيد ضد بيراميدز من ركلة ركنية، في لقاء شهد فوز بيراميدز بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري.

ذلك بالإضافة إلى هدفي فريق فلامنجو الذي تأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على لقب البطولة.