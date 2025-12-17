المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
6 ألقاب في عام واحد.. باريس سان جيرمان يقتحم تاريخ كرة القدم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:09 م 17/12/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

قاد المدرب الإسباني لويس إنريكي فريقه باريس سان جيرمان إلى كتابة التاريخ بعدما توج بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025 على حساب فلامنجو البرازيلي.

وتوج باريس سان جيرمان بطلًا لكأس القارات "إنتركونتيننتال 2025" بعدما فاز على فلامنجو بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة 1-1.

وحقق الفريق الفرنسي أول لقب لكأس القارات في تاريخه.

إنريكي يكتب السداسية.. باريس سان جيرمان بطلًا لكأس إنتركونتيننتال 2025 أمام فلامنجو (فيديو)

ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل انضم باريس سان جيرمان لقائمة تاريخية في كرة القدم، بعدما رفع رصيده من الألقاب إلى 6 بطولات في عام واحد.

ويعد كأس إنتركونتيننتال هو اللقب السادس لباريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي في عام 2025 بعدما حصد دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، والدوري الفرنسي، والسوبر الفرنسي، وكأس فرنسا.

وأصبح باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي ثالث من يحقق 6 ألقاب في عام واحد، بعد برشلونة في 2009 مع بيب جوارديولا وبايرن ميونخ في 2020 مع هانز فليك.

باريس سان جيرمان لويس إنريكي باريس باريس سان جيرمان ضد فلامنجو باريس سان جيرمان وفلامنجو باريس وفلامنجو باريس سان جيرمان اليوم سداسية باريس سان جيرمان

