أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، طاقم حكام مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم للشباب، بمواجهة اليابان، غدًا السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات.

صافرة أرجنتينية لمباراة مصر واليابان

ويقود الأرجنتيني هيريرا داريو، ونافارو كريستيان مساعد أول، وسافوراني جوزيه، وبينهييرو جواو حكمًا رابعًا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وضمت قائمة منتخب الشباب النهائية، 21 لاعبًا بعدما استعبد أسامة نبيه المدير الفني لاعبين من القائمة الأولية التي سافر بها إلى تشيلي.

واستبعد أسامة نبيه، الثنائي ياسين عاطف، لاعب النادي الأهلي، وأحمد شرف لاعب المصري البورسعيدي.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).