كلام فى الكورة
بقائمة تضم 4 محترفين.. مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:31 م 26/09/2025
منتخب الشباب

منتخب الشباب

يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم للشباب، بمواجهة اليابان، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات منتخب الشباب

ويلعب منتخب الشباب أمام اليابان، في تمام الساعة 11 من مساء غدٍ السبت.

بينما يلاقي نيوزيلندا، يوم 30 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تشيلي، يوم 4 أكتوبر المقبل.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة منتخب الشباب أمام اليابان، على قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم.

قائمة منتخب الشباب

ضمت قائمة منتخب الشباب النهائية، 21 لاعبًا بعدما استعبد أسامة نبيه المدير الفني لاعبين من القائمة الأولية التي سافر بها إلى تشيلي.

واستبعد أسامة نبيه، الثنائي ياسين عاطف، لاعب النادي الأهلي، وأحمد شرف لاعب المصري البورسعيدي.

كما شهدت قائمة منتخب الشباب، وجود 4 لاعبين محترفين، وهم، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي).

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر.

مباراة مصر - شباب القادمة
منتخب الشباب كأس العالم للشباب منتحب مصر مواعيد مباريات منتخب الشباب

أخبار تهمك

