يبدأ منافساته أمام اليابان.. ما تريد معرفته عن منتخب مصر للشباب في كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:58 ص 27/09/2025
منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب

يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم للشباب، حين يضرب موعدًا مع نظيره اليابان، اليوم السبت، في البطولة التي تقام منافساتها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر.

ويواجه منتخب مصر نظيره اليابان لحساب منافسات الجولة الأولى، من مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للشباب، وتستضيف تشيلي منافسات المسابقة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من اليابان، تشيلي، ونيوزيلندا.

موعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام اليابان

وتنطلق المباراة بين منتخب مصر واليابان، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ترتفع آمال الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره في كأس العالم للشباب.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام اليابان، عبر قناة "بي إن سبورت المفتوحة"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للشباب.

حكم مباراة منتخب مصر أمام اليابان

يقود الأرجنتيني هيريرا داريو، ونافارو كريستيان مساعد أول، وسافوراني جوزيه، وبينهييرو جواو حكمًا رابعًا.

قائمة منتخب مصر للشباب

ضمت قائمة منتخب مصر الشباب النهائية، التي غادرت صوب تشيلي 21 لاعبًا بعد أن استعبد أسامة نبيه المدير الفني، لاعبين من القائمة الأولية التي سافر بها إلى تشيلي.

وشهدت قائمة منتخب مصر الشباب، تواجد 4 لاعبين محترفين، وهم، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي).

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).

كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب منتخب اليابان

