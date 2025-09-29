المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مونديال الشباب.. المغرب 2-0 إسبانيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:48 م 28/09/2025 تعديل في 29/09/2025
المغرب

المغرب

زوار يلا كورة تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة المغرب أمام إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم لأقل من 20 سنة، المقام في تشيلي.

وأعلن محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي للشباب، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء المقرر إقامته اليوم الأحد على ملعب "إستاديو ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس" بالعاصمة سانتياجو.

منتخب أشبال الأطلس يتواجد ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا البرازيل والمكسيك.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي:

بنشاوش – معمر – باعوف – بختي – الزهواني – الصادق – جسيم – الحداد – ماعما – خليفي – زابيري

المغرب إسبانيا مونديال الشباب

